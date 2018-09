Ein riskantes Überholmanöver

Elsfleth Eine 41-jährige Frau aus Elsfleth befuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die B 212 mit ihrem roten Renault von Brake in Richtung Süden. Der Fahrer eines gelben Pkw fuhr in dieser Zeit mehrmals so dicht auf den Renault auf, dass sich die 41-Jährige bedrängt fühlte. In Oberhammelwarden überholte der Fahrer des gelben Pkws dann trotz Gegenverkehrs.

Die 41-Jährige und die Fahrerin eines entgegenkommenden, dunklen Pkws wurden zu einer Vollbremsung gezwungen, um dem Fahrer des gelben Pkws das Wiedereinscheren zu ermöglichen und dadurch einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei Elsfleth bittet Zeugen, sich unter Telefon 04404/2263 zu melden.