Elsfleth Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Weserdeich in Oberhammelwarden wurde die Feuerwehr am Mittwochmittag gerufen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand – durch den Einsatz einer couragierten Nachbarin, die den Rauch bemerkt hatte. Sie holte sofort weitere Hilfe herbei, und half der Hausbewohnerin über eine Leiter beim Ausstieg aus dem ersten Obergeschoss. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt schon völlig verqualmt.

Die Straße blieb für die Löscharbeiten gesperrt, die Brandursache ist noch unklar.