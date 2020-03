Elsfleth Der Frachtsegler „Avontuur“ ist wieder auf Kurs. Nach der Rettungsaktion am Freitag (die NWZ berichtete) hatte der Zweimaster den Hafen Puerto de Mogán auf Gran Canaria anlaufen müssen. Wie Kapitän und Reeder Cornelius Bockermann jetzt mitteilte, war das 44 Meter lange Segelschiff vergangenen Freitag um 21 Uhr in Puerto de Mogán eingelaufen, um dort auf Empfehlung der spanischen Behörden desinfiziert zu werden. Die Crew sei wohlauf und werde nach einem wohlverdienten Tag Pause die Segelreise über den Atlantik fortsetzen, so Cornelius Bockermann von Timbercoast „Cargo Under Sail“ mit Sitz in Elsfleth.

• Boot treibt im Meer

Auf dem Atlantik hatte der Ausguck an Bord der „Avontuur“ am Freitag gegen 7 Uhr ein treibendes, offenes Boot im Wasser gemeldet. Die „Avontuur“ befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Überfahrt von Santa Cruz de Tenerife nach Marie Galante (Französische Antillen). Etwa 80 Seemeilen südlich der Kanarischen Inseln lief das Schiff bei leichtem Wind unter Segeln. Wie Cornelius Bockermann mitteilte, hatten die Insassen des Boots „Marie“ durch Rufe und Pfeifen auf sich aufmerksam gemacht. An Bord der „Avontuur“ seien sofort alle Segel geborgen, die Maschine gestartet und ein Rettungsmanöver eingeleitet worden.

• 16 Menschen in Seenot

Das hölzerne Motorboot wurde längsseits genommen, um die 16 Menschen übernehmen zu können. Die Rettungs-Koordinationszentren (MRCC) in Bremen und Las Palmas auf Gran Canaria wurden laut Cornelius Bockermann informiert. „Sie gaben die Anweisung, so schnell wie möglich Los Christianos anzulaufen, wo das Spanische Rote Kreuz und die zuständigen Behörden die Geretteten übernehmen sollten“, so der Timber-coast-Gründer.

• Zehn Tage auf See

Um 8.12 Uhr wurden 16 teils sehr geschwächte Menschen an Bord genommen, elf Männer und fünf Frauen. Diese waren bereits zehn Tage auf See. Wasser und Nahrungsmittel waren ihnen schon vor drei Tagen ausgegangen. Das Benzin für die Außenbordmotoren war verbraucht. Das Boot trieb seit drei Tagen in südwestliche Richtung immer weiter auf den Atlantik hinaus.

• Desolater Zustand

Wie Cornelius Bockermann schildert, war der Gesundheitszustand der Geretteten schlecht, teilweise waren sie stark dehydriert und durch den Nahrungsentzug geschwächt. Einige der Betroffenen litten an offenen Stellen an verschiedensten Körperstellen, hervorgerufen durch mangelnde Hygiene und fehlende Bewegungsfreiheit an Bord der „Marie“. „Keiner der Betroffenen schwebte zu irgendeinem Zeitpunkt in Lebensgefahr“, merkt Cornelius Bockermann an. Offenbar habe wegen der Enge an Bord und beständiger schlechter Wetterlage nicht die Möglichkeit für alle Leute bestanden, ihre Notdurft problemlos zu verrichten. Der Zustand im Boot sei entsprechend desolat gewesen.

• Dusche an DEck

An Bord der „Avontuur“ kümmerte sich die gesamte Besatzung sofort um die Betroffenen. Die Erstversorgung enthielt grundlegende medizinische Maßnahmen und die Verabreichung von Nahrung, Wasser, Kleidung und warmen Decken. Es wurde auch eine provisorische Decksdusche errichtet, um den Geretteten die Möglichkeit zu geben, sich zu reinigen und insbesondere die Salzkrusten vom Körper zu waschen, die sich über Tage auf der gesamten Haut gebildet hatten. Die 15-köpfige Crew der „Avontuur“ habe den ganzen Einsatz über emotionale Unterstützung geleistet, um die Moral der Menschen wieder aufzubauen und sie psychisch zu stärken, berichtet Cornelius Bockermann.

• SAR sucht Meer ab

Das umliegende Gebiet wurde um 9.36 Uhr von einem SAR-Flugzeug (Search And Rescue – Suche und Rettung) überflogen, um nach weiteren Booten auszuschauen. Die Suche blieb erfolglos, obwohl beim MRCC Las Palmas laut Cornelius Bockermann Berichte von möglichen weiteren Booten vorlagen.

• Gerettete wohlauf

Wegen des Berichts des „Avontuur“-Kapitäns an das MRCC Las Palmas wurde entschieden, die Geretteten so schnell wie möglich in einen Hafen zu bringen. Dafür wurde eines der auf Gran Canaria stationierten schnellen Seenotrettungsschiffe mobilisiert. Während die „Avontuur“ unter Maschine gegen den Wind Kurs auf Gran Canaria genommen hatte, traf das MRCC Rettungsschiff „Salvamar Menkalinan“ um 11.48 Uhr an der Position der „Avontuur“ ein, um die Geretteten zu übernehmen. Um 12.16 Uhr war die Übernahme ohne Zwischenfälle abgeschlossen.

Alle 16 Menschen haben überlebt. Fünf der Geretteten befanden sich am Wochenende noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus.