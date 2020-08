Ermittlung In Elsfleth: Kreuz mit Jesusfigur zerstört im Altarraum

Elsfleth War das Absicht oder Zufall? Wie die Polizei jetzt mitteilte, lag in der Elsflether St. Maria-Magdalena-Kirche jedenfalls am Donnerstag das Kreuz mit Jesusfigur zerstört am Boden. Nun wird ermittelt, ob es mutwillig heruntergerissen wurde.

Das Kreuz mit Jesusfigur hing im Altarraum an der Kuppeldecke. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es absichtlich heruntergerissen wurde, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, die Verdächtiges an der Kirche beobachtet haben. Die Tatzeit wird eingegrenzt auf vergangenen Mittwoch in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Elsfleth zu melden: Telefon 04404/954850.