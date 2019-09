Elsfleth Zwei maskierte Täter haben am Sonntag gegen 3 Uhr eine Spielhalle in der Straße Lange Kamp in Elsfleth (Kreis Wesermarsch) überfallen. Sie bedrohten die 25 Jahre alte Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten Bargeld.

Nach Übergabe von mehreren Hundert Euro Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Spielhallenaufsicht blieb unverletzt.

Beide Männer sprachen englisch und waren dunkel gekleidet. Einer der Täter trug eine dunkle Jacke mit gelben oder goldenen Ärmelstreifen sowie gelbem Innenfutter in der Kapuze. Der eine Täter war 1,80 bis 1,85 Meter groß, der andere etwa 1,75 Meter. Beide waren schlank. Zu der Waffe liegen keine Angaben vor.

Zeugenhinweise werden an die Polizei in Brake, 04401/9350, erbeten.