Gebäude Mit Heu Und Trecker In Brand: Großeinsatz auf Hof in Sandfeld

Elsfleth Ein Gebäudebrand hat die Elsflether Feuerwehren am Freitagabend in Atem gehalten. In der Poststraße in Sandfeld war aus ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Nebengebäude in Brand geraten, in dem Heu lagerte sowie ein Trecker und weitere Geräte standen.

Die Alarmmeldung erfolgte um 17.44 Uhr, berichtet Stefan Wilken, Stadtpressewart der Feuerwehr Elsfleth. Mit einem massiven Löschangriff konnten das Wohnhaus und ein Stallgebäude, in dem sich mehrer Großtiere befanden, sowie Reetdachhäuser in der Nachbarschaft gerettet werden. Nach ungefähr zwei Stunden konnten die Kräfte der Ovelgönner Feuerwehren die Einsatzstelle verlassen, so Wilken. Die Feuerwehr Sandfeld übernahm die Nachlöscharbeiten zu der auch ein Bagger angerückt war, um die glimmenden Heuballen aus dem Gebäude zu fahren. Diese wurden auf einer Weidefläche abgelöscht.

Während der Nachlöscharbeiten spitzte sich die Lage allerdings noch einmal zu. In den Trümmern des Gebäude, welches aufgrund von Einsturzgefahr nicht betreten werden konnte, entzündete sich ausgelaufener Kraftstoff. Daraufhin loderten wieder hohe Flammen aus der Ruine.

Die Feuerwehren aus Neuenfelde und Elsfleth wurden gegen 21 Uhr zur Unterstützung nachalarmiert. Jetzt wurde die Brandstelle mit Schaum abgedeckt und vorsorglich Einsatzfahrzeuge zum Schutz der Nachbarhäuser bereitgestellt.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen im Einsatz.