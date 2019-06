Gleich drei Einsätze für die Wehren

Elsfleth Dreimal sind Elsflether Feuerwehren am Wochenende ausgerückt.

Am Samstag um 12.44 Uhr wurde die Feuerwehr Elsfleth in die Bürgermeister-Ehlers-Straße gerufen. Hier stand, vermutlich wegen des Unwetters der Vorwoche, ein Keller etwa 1,5 Meter tief unter Wasser. Das wurde aber erst am Samstag bemerkt. Die 20 ausgerückten Einsatzkräfte setzten Tauchpumpen ein und pumpten den Keller leer. Der Einsatz war nach etwa drei Stunden beendet.

Mit einer ähnlichen Lage hatte es am Sonntag die Feuerwehr Altenhuntorf zu tun. Sie wurde um 16.35 Uhr ebenfalls zu einem vollgelaufenen Keller in Gellen alarmiert. Hier stand der Keller aufgrund eines Schadens an einer Wasserleitung rund 1,2 Meter unter Wasser. Die Bewohner hatten aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den Haupthahn der Leitung geschlossen und dadurch das weitere Auslaufen des Wassers verhindert. Nach Rücksprache mit dem Besitzer des Gebäudes rückten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder ab, das Abpumpen wollte der Besitzer selbst übernehmen. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Um 17.04 Uhr wurde die Feuerwehr Elsfleth zu einem Heckenbrand in der Alten Straße gerufen. Anwohner hatten das Feuer aber bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Im Einsatz waren 18 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen.