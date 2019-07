Elsfleth /Hatten Zwei schwere Radunfälle in der Region hat die Polizei am Montagmorgen gemeldet. Lebensgefährliche Verletzungen hat am Sonntag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth erlitten. Der 30-jährige Mann aus dem Landkreis Ammerland war auf der Straße Nordermoorer Damm unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Heiddeich missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers aus Elsfleth.

Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer wurde auf die Motorhaube geschleudert. Dabei erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.

Schwere Verletzungen hat ein 16-jähriges Mädchen am Sonntagabend bei einem Unfall in Hatten davongetragen. Eine 39-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Hatten wollte vom Kreyenweg nach rechts auf die Sandkruger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der 16-Jährigen, die den Radweg befuhr. Die Jugendliche kam zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.