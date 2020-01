Hecke und Verpackung brennen

Elsfleth Für die Feuerwehr Elsfleth begann das neue Jahr gleich mit zwei Einsätzen. Die erste Alarmierung erfolgte bereits vier Minuten nach Mitternacht. In der Fliederstraße in Elsfleth war durch Feuerwerkskörper eine Thuja-Hecke auf rund vier Metern Länge in Brand geraten. Anwohnern gelang es, das Feuer weitgehend einzudämmen. so dass die Feuerwehr Elsfleth nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen musste.

Die zweite Alarmierung erfolgte um 0.50 Uhr. In der Mühlenstraße brannte ein kleiner Haufen Verpackungsmüll von Feuerwerkskörpern. Auch dieser Einsatz war nach wenigen Minuten beendet. Im weiteren Verlauf der Nacht blieb es dann ruhig für die Einsatzkräfte.