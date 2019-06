Elsfleth Klar, dass die Eckpunkte der vergangenen 50 Jahre in Uwe Menkes Laudatio, die er in der Fahrzeughalle der Bardenflether Ortswehr hielt, Eingang fanden. Denn in der ereignisreichen Zeit gab es auch viele amüsante Begebenheiten, die es wert waren, ans Tageslicht zu kommen.

So war es bei einem Zeltlager einem zehnjährigen Steppke vergönnt gewesen, die „großen Jungs“ zu begleiten. Einen Kontrollgang zur nächtlichen Stunde hatte man dem Lütten aber zugetraut. Um vor einem Zelt undefinierbaren Geräuschen nachzuspüren, hatte sich der Moorriemer Junge mit einem Knüppel bewaffnet, der Zeltbewohner konnte sich nur um Haaresbreite einem Schlag entziehen. Uwe Menkes schmunzelnd: „ Der Zeltbewohner war zufällig der Jugendwart und Vater des Jungen, Seit dem steht fest, das Amt des Jugendwartes ist ein gefährlicher Posten.“

Einem besonderen Ärgernis hatte ein beherzter Moorriemer Junge beim Zeltlager in Brandenburg ein Ende gesetzt. Nachdem sich der Steppke erfolglos beschwert hatte, dass das hell ausgeleuchtete Areal ihn nicht einschlafen ließ, machte er sich auf den Weg. Dreißig Sekunden später waren alles in nächtliche Schwärze gehüllt. Besorgt machten sich die Kameraden auf die Suche und fanden den „Techniker“ mit strahlender Unschuldsmiene auf der Toilette sitzen: „Jetzt kann ich bestimmt schlafen!“

Der Laudatio inklusive Reise in die Vergangenheit schloss sich Bürgermeisterin Brigitte Fuchs an. Ihr besonderer Dank galt auch den vielen Jugendwarten, die sich in 50 Jahren für das Erfolgsmodell „Jugendfeuerwehr Moorriem“ engagiert eingesetzt hatten. Aber auch dem Nachwuchs machte sie ein Kompliment: „Auch wenn viele Jugendliche von den Erwachsenen als Null-Bock-Generation bezeichnet werden, ihr bekennt euch zur Feuerwehr, setzt euch ein und pflegt die Kameradschaft“. Weiter wagte Brigitte Fuchs einen Ausblick in die Zukunft: „Ich bin sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Elsfleth die erste Ortsbrandmeisterin begrüßen darf.“ Die Jugendfeuerwehr Moorriem zählt zurzeit 16 Mädchen und 8 Jungen. In die Riege der Gratulanten reihten sich Wilfried Thümler (CDU Ratsfraktion), Stadtbrandmeister Jürgen Zech und Kreisjugendfeuerwehrwart Timo Würdemann ein. Die drei Ortsfeuerwehren und die Festredner überreichten der Kassenwartin Jule Wittje und Jugendwart Marcel Heinz jeweils ein willkommenes „Flachgeschenk“ für die Jugendarbeit.

Der frühere Jugendwart Hendrik Vollers wurde für seine Verdienste mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehren ausgezeichnet. Im Anschluss an den Festkommers fand auf dem Außengelände der Kreisentscheid der Wesermarsch-Jugendfeuerwehren statt.