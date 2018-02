Elsfleth Drei Verletzte, nach ersten Polizeiangaben alle leicht, hat am Montagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Wehrder gefordert. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 41-jährige Fahrerin eines Pkw in Höhe der dortigen Fischteiche von der Bundesstraße nach links in die Straße Wehrder abbiegen. Ein erstes folgendes Auto erkannte diese Situation noch rechtzeitig und stoppte, ein 21-jähriger aus Nordenhamer fuhr indes auf, schob das zweite Fahrzeug zunächst auf das erste und dann in den Graben.

Die Bundesstraße blieb zwischen 8.10 und 8.55 Uhr gesperrt, es bildete sich in beide Richtungen lange Rückstaus – im Norden bis nach Elsfleth hinein, im Süden bis über die Huntebrücke hinaus. Zur Bergung des Fahrzeugs aus dem Graben musste die B 212 am Vormittag erneut kurzzeitig gesperrt werden.