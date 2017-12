Kleingedrucktes vor dem Knall

Elsfleth Irgendwie gehört es ja dazu: das Feuerwerk zu Silvester. Damit am Sonntag nichts schiefgeht, haben Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung einige Ratschläge.

• • • 200 Meter Anstand zu brandgefährdeten Gebäuden: das schreibt die Elsflether Stadtverwaltung in einer Allgemeinverfügung für das Abbrennen von „pyrotechnischen Gegenständen“ vor. Brandgefährdete Gebäude sind stroh- oder reetdeckte Häuser, Fachwerkhäuser, Tankstellen, Kirchen und Altenpflegeheime.

Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen. „Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die Bürger nicht wirklich an diese Vorschrift halten“, sagt Wolfgang Böner, Fachbereichsleiter im Elsflether Rathaus. Das könne man regelmäßig am Neujahrsmorgen beobachten, wenn die Knallerreste herumlägen.

• • In den letzten Jahren musste die Feuerwehr zu keinem großen Brand zu Silvester ausrücken. Das möchte Jens Cordes, Ortsbrandmeister in Bardenfleth, auch gerne so belassen. Er rät deshalb, die Hinweise auf den Feuerwerkskörpern genau zu beachten. „Man sollte auch nur diejenigen kaufen, auf denen das CE-Zeichen zu sehen ist“, sagt er. Die sogenannte BAM-Nummer vom Bundesamt für Materialforschung und Prüfung s muss in diesem Jahr nicht mehr aufgedruckt sein – die Vorgaben haben sich geändert. Die Gebrauchsanweisung der Knaller sollte deutschsprachig sein, auffällige Schreibfehler könnten ein Hinweis auf illegales Feuerwerk sein. Und das kann gefährlich werden: „Oft ist bei diesen Böllern die Zündschnur sehr kurz. Dazu kommt, dass sie eine große Sprengkraft haben“, erklärt Cordes. Beides könne schwere Verletzungen zur Folge haben. Beim Zünden von Raketen und Feuerwerk rät er außerdem – sowohl innen als auch außen – auf einen feuerfesten Untergrund und die Windrichtung zu achten. „Wenn man alle Hinweise auf den Feuerwerkskörpern genau beachtet, kann eigentlich nichts passieren“, sagt er. • Die Polizei weist darauf hin, dass Silvesterfeuerwerk nur zum Jahreswechsel am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden darf. Neben den oben genannten brandgefährdeten Gebäuden bitten die Beamten auch um Rücksichtnahme in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften. Außerdem weist die Polizei auf Gefahren durch übermäßigen Alkoholkonsum hin. Das gelte natürlich für den Straßenverkehr, aber auch für den Umgang mit Feuerwerkskörpern. Schon oft sei es zu schweren Verletzungen oder Bränden gekommen, weil alkoholisiert mit Böllern oder Raketen hantiert wurde. • Rücksicht nehmen sollte man in der Silvesternacht auch auf Wild- und Weidetiere. Sie geraten bei Feuerwerkslärm in Panik und könnten sich verletzen. •