Elsfleth

Schwerer Unfall auf der B212 mit zwei Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein mit Sand beladener Lastwagen, der in Richtung Brake fuhr, mit Anhänger gegen 9 Uhr nach rechst von der Fahrbahn abgekommen und auf die aufgeweichte Berme geraten. Beim Versuch gegenzulenken, verlor der 35-Jährige Fahrer die Kontrolle über das Gespann, das über die Gegenfahrbahn in einen Graben fuhr. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer, der Richtung Berne fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem außer Kontrolle geratenen LKW. Der ebenfalls mit Sand beladene Anhänger kippte um, beschädigte noch einen Gartenzaun und blieb auf dem Radweg liegen. Der PKW-Fahrer wurde laut Polizei mit mittelschweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht, der Lastwagenfahrer nach Brake. Derzeit ist die B212 in beide Richtungen befahrbar. Die Polizei rechnet allerdings damit, dass es vermutlich ab Mittag zu Verkehrsbehinderungen kommen kann, da Lastwagen und Anhänger mit einem Kran geborgen werden müssen.