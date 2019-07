Elsfleth Lebensgefährlich verletzt wurde am Sonntag gegen 16.10 Uhr ein Fahrradfahrer aus dem Ammerland bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der 30-jährige Mann mit seinem Fahrrad auf der Straße Nordermoorer Damm in Richtung Nordermoor unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Heiddeich missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen Mannes aus Elsfleth, der mit seinem Audi in Richtung B 211 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde. Durch den Aufprall zog sich der 30-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Zunächst wurde der Mann von Ersthelfern betreut, dann von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die entstandenen Sachschäden werden laut Polizei auf ungefähr 3000 Euro geschätzt.