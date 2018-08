Mit Lkw Schranke zerbrochen

Elsfleth Ein 28-jähriger Mann aus der Ukraine hat am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Straße Am Tidehafen mit seinem Lkw eine Bahnschranke zerbrochen. Er hatte trotz Rotlicht und sich senkender Bahnschranken den Bahnübergang passiert. Der Mann wurde in der Nähe des Unfallortes angetroffen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter am Amtsgericht Oldenburg die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro an. Damit soll der Strafverfolgungsanspruch gegen Personen gesichert werden, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen und straffällig geworden sind.

Gegen den Mann wurden, so die Polizei, Verfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.