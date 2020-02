Elsfleth Die vier aufrecht stehenden Nadelbäume wogen in den Windböen bedrohlich hin und her. Drei Bäume waren am Montagmorgen bereits auf ein Haus am Rittersweg in Elsfleth gestürzt. Nun drohten auch die vier übrigen Bäume, die auf dem Grundstück stehen, umzuknicken. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Elsfleth waren jedoch zur Stelle, um weiteren Schaden zu vermeiden. Die vier Bäume wurden gefällt.

Von der gegenüberliegenden Straßenseite aus beobachtete Claas Ehlers die Baumfällarbeiten. Der Eigentümer des Hauses wohnt in Oldenburg und war zuvor von der Polizei über die Gefährdung seiner Immobilie benachrichtigt worden. „Ich habe gerade Urlaub und konnte daher schnell kommen“, sagte der Kfz-Mechaniker, Jahrgang 1984.

Und Claas Ehlers sah, wie die Feuerwehrleute nach und nach die vier Bäume fällten. Um an dem jeweiligen Baum einen Gurt samt Kabel für eine am Feuerwehrwagen installierte Winde anbringen zu können, stand die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Brake zur Verfügung. Zwei Feuerwehrmänner wurden mit einem Korb emporgehoben, um die Trosse anzubringen. Ein Feuerwehrmann am Boden ließ die Kettensäge aufheulen und setzte nacheinander Kerben in die Stämme, die der Reihe fielen.

Neben Claas Ehlers schaute auch Simone Blank (30) den Arbeiten zu. „Ich bin froh, dass ich nicht zuhause war, als die Bäume aufs Dach fielen“, sagte die Mieterin. Gemeinsam mit ihrem neun Monate alten Sohn Louis und einer Freundin mit deren Kind war sie zum Zeitpunkt des Unfalls in Elsfleth unterwegs. Über WhatsApp hatte sie die Nachricht erhalten, dass Bäume aufs Haus gestürzt waren. „Simone, was ist eigentlich bei euch los“, war die Frage. Sie eilte zum Rittersweg und durfte noch einige Sachen aus der Wohnung holen. Schäden habe sie nicht festgestellt, merkte sie an. Sie habe sogleich ihren Mann Michael benachrichtigt und über das Geschehen informiert.

Während die Feuerwehr vier Bäume fällte, musste sich Claas Ehlers um ein Unternehmen bemühen, dass die drei Bäume von seinem Haus entfernt. Alle sieben Bäume stehen auf seinem Grundstück. Brennholz habe er nun wohl genug, so Claas Ehlers. „Aber was wird jetzt aus den Eulen“, fragte er. Die Bäume waren Schlafplatz mehrerer Waldohreulen. Sie werden sich notgedrungen ein neues Zuhause suchen.

Video

