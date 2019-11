Pkw auf Parkplatz beschädigt

Elsfleth Ein grauer BMW wurde am Montag gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Am Tidehafen“ in Elsfleth abgestellt. Als der Besitzer am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Schäden am Fahrzeugheck fest. So war unter anderem der rechte Rückfahrscheinwerfer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem größeren Fahrzeug, beispielsweise einem Kleintransporter, unterwegs war. Hinweise erbittet die Polizei in Elsfleth unter Telefon 04404/ 2263.