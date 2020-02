Pkw kollidiert mit Verkehrszeichen

Elsfleth Unfallflucht beging am Mittwoch gegen 22.25 Uhr ein 21-Jähriger aus Brake, nachdem er mit seinem Pkw auf der Steinstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert war. Die Polizei konnte den 21-Jährigen in der Nähe des Unfallortes stellen. Der Mann stand unter Beeinflussung von Medikamenten, deshalb wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden am Verkehrszeichen und am Pkw beträgt zusammen rund 5500 Euro.