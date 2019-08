Elsfleth Der Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Maria Magdalena in Elsfleth ist die Erleichterung anzumerken. Gegen 9 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Elsfleth benachrichtigt worden, weil ein Rauchmelder in der Kindertagesstätte an der Bismarckstraße am Donnerstagmorgen Alarm ausgelöst hatte. Bevor die herbeigerufenen Feuerwehrleute eintrafen, war die Kindertagesstätte schon geräumt.

Jeder in der Einrichtung wusste, was zu tun ist. Alles ging ganz schnell und präzise ab. Die Erzieherinnen handelten ruhig und besonnen. Sie brachten nach den Worten von Birgit Pohlmann die 58 Mädchen und Jungen über den Spielplatz in die gegenüberliegende Begegnungsstätte. Dort wurden die Kinder dann nachher von Eltern, Großeltern oder Bekannten abgeholt.

Vor der Kindertagesstätte standen die roten Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Elsfleth mit ihren blinkenden Blaulichtern. Das war diesmal weder eine Übung noch ein Besuch, um den Kindern die Arbeit der Feuerwehren zu erläutern. „Wir hatten am Mittwochabend noch eine Dienstbesprechung. Dabei haben wir auch über eine Brandschutzübung gesprochen, die bald wieder stattfinden sollte“, erzählt Birgit Pohlmann. Von den Ereignissen am Donnerstagmorgen wurden die sechs Erzieherinnen und die Leiterin dann überrascht. „Dass wir jetzt die Kinder in einem Ernstfall evakuieren mussten, daran hatte niemand gedacht“, so die Kita-Leiterin. Weil alle Mitarbeiterinnen schnell handelten, jede die ihr zudachte Aufgabe übernahm und diszipliniert ausführte, konnte derart konsequent und besonnen gehandelt werden. Nach Birgit Pohlmanns Worten gab es dafür auch Lob von der Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen hatten herbeigerufene Polizisten und dann auch Feuerwehrleute Brandgeruch im ersten Stock wahrgenommen. Wie sich zeigte, waren Deckenlampen der Auslöser. Die Feuerwehr vermutet einen Kabelbrand. Gleich nach dem Einsatz kamen Elektriker, um die Lampen und die Elektrik zu überprüfen.• Die katholische Kindertagesstätte wurde 1964 an der Bismarckstraße eröffnet. Träger der Einrichtung ist die katholische Kirchengemeinde St. Marien Brake. Es gibt drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe in der Begegnungsstätte. In der Kindertagesstätte können insgesamt bis zu 73 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren aufgenommen werden.

Im nächsten Jahr soll die katholische Kindertagesstätte an die Wurpstraße beim Hallenbad umziehen. Der Neubau schreitet zügig voran.