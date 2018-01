Polizei leitet Strafverfahren ein

Elsfleth Zu schnell. Ohne Zulassung. Kein Führerschein. – Da kommt ein bisschen was zusammen. Ein Strafverfahren leitete deshalb die Polizei am Samstag gegen einen 18-Jährigen aus Jade ein, der mit einem Ackerschlepper in Elsfleth im Bereich Große Hellmer unterwegs war. Gegen 11.30 Uhr wurde der 18-Jährige laut Mitteilung der Polizei mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit erwischt. Die zwei Anhänger des Ackerschleppers waren außerdem nicht zugelassen. Und über die erforderliche Führerscheinklasse für so ein Fahrzeug verfügte der junge Mann ebenfalls nicht.