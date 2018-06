Elsfleth Zwei Männer haben am Dienstag, 12. Juni, mehrere Stangen Zigaretten in der Aral-Tankstelle an der Oberrege gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sie um 9.40 Uhr die Tankstelle betreten. Während ein Mann eine Verkäuferin ablenkte, habe der andere nach Zigarettenstangen gegriffen und diese in einem Rucksack verstaut. Dabei habe ihn ein weiterer Angestellter beobachtet.

Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, wollte dieser fliehen, doch dem Mitarbeiter sei es gelungen, nach dem Mann zu greifen und ihn festzuhalten. Der Täter habe sich aber heftig gewehrt und habe sich losreißen können.

Die unverletzten Mitarbeiter der Tankstelle verständigten umgehend die Polizei in Elsfleth und begaben sich gemeinsam auf die Suche nach den Männern. Diese Suche war zunächst nicht von Erfolg gekrönt. Während der Fall in der Tankstelle aufgenommen wurde, betrat ein Zeuge den Verkaufsraum und gab den Hinweis, dass sich die zuvor geflüchteten Männer am Bahnhof aufhalten würden.

Eine Polizeibeamtin konnte die Männer mit Unterstützung der Tankstellen-Mitarbeiter im Bereich des Bahnhofs stellen und widerstandslos festnehmen. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.