Elsfleth Zu einem Einsatz in einem Industriebetrieb am Tidehafen wurde die Schwerpunktfeuerwehr Elsfleth am Montag gegen 19.28 Uhr alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nur zwei Minuten nach der Alarmierung der Elsflether Feuerwehr wurde der Großleitstelle in Oldenburg ein tatsächlicher Brand bestätigt. Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf „Gebäudebrand groß“ erhöht und zusätzlich die beiden Ortsfeuerwehren Neuenfelde und Sandfeld alarmiert.

Die Rauchwolke des Brandes war nach Feuerwehrangaben mehrere Kilometer weit sichtbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einer Fertigungsmaschine gekommen war. der dann auf einen kleinen Teil des Daches übergriff.

Mitarbeiter der Firma konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand bereits so weit eindämmen, dass die Feuerwehrleute nur noch die Nachlöscharbeiten übernehmen mussten. Die Feuerwehr setzte dazu vier Atemschutzgeräteträger ein. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehrleute waren etwa 1,5 Stunden im Einsatz, wie Stefan Wilken, Stadtpressewart der Feuerwehr Elsfleth, mitteilt.

Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.