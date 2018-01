Radfahrerin bei Unfall verletzt

Elsfleth Am Donnerstag ist es gegen 15.40 Uhr in der Wurpstraße in Elsfleth zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen. Die Autofahrerin hielt beim Verlassen eines Garagenhofs an, um einen von rechts kommenden Fahrradfahrer vorbeizulassen. Dabei übersah sie eine zweite Fahrradfahrerin, die den Geh-und Radweg, ebenfalls entgegengesetzt der zugelassenen Fahrtrichtung, befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Daraufhin erkundigte sich die Autofahrerin nach der Fahrradfahrerin. Da diese zunächst angab, dass alles in Ordnung sei, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne dass zuvor die Personalien ausgetauscht wurden. Im Nachhinein bemerkte die Fahrradfahrerin jedoch Schmerzen im linken Bein und eine Schwellung des linken Unterschenkels, woraufhin sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung begab. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach der Fahrzeugführerin oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter Telefon 04401/9350, oder der Polizei Elsfleth unter Telefon 04404/2263 in Verbindung zu setzen.