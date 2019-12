Elsfleth Gleich zu zwei Einsätzen mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Elsfleth an Heiligabend ausrücken. Die erste Alarmierung erfolgte morgens um 7.10 Uhr. In einem Industriebetrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei diesem Einsatz handelte sich es um einen Fehlalarm aufgrund von Staubentwicklung.

Aufwendig erwies sich der zweite Einsatz des Tages. Um 15.24 Uhr löste die Großleitstelle Oldenburg erneut Alarm aus. Auf der Weser in Höhe Oberhammelwarden war ein Sportboot in Not geraten, es trieb nach einem Getriebeschaden manövrierunfähig auf der Weser.

„Zwei Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt auf dem Boot“, berichtet der Feuerwehr-Pressesprecher Stefan Wilken. Sie seien aber unverletzt geblieben. 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zum Yachthafen aus, um dort ihr Boot ins Wasser zu bringen.

Wenige Minuten später erreichten sie das Sportboot. Aufgrund der starken Strömung war ein Abschleppen des Bootes nicht möglich, sagt Stefan Wilken. Deshalb wurde die Feuerwehr aus Brake um Hilfe gebeten, die umgehend mit ihrem Boot zum Einsatzort aufbrach. Mit den beiden Feuerwehrbooten gelang es, das Sportboot gemeinsam nach Elsfleth zu schleppen und dort in der Nähe der „Lissi“ festzumachen.

Der Einsatz endete für die Feuerwehrleute erst um 19.15 Uhr. „Danach konnten alle Elsflether Feuerwehrkameradinnen und -kameraden das Weihnachtsfest ohne weitere Einsätze genießen“, teilte der Pressesprecher abschließend mit.