Elsfleth Die Elsflether Feuerwehr wurde am Donnerstag um 5.52 Uhr zu einem Flächenbrand an der Bundesstraße gerufen. Der Einsatzort lag in der Straße Deichstücken. Auf einem privaten Grundstück war ein Holzhaufen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste aber nicht tätig werden. Der Verursacher löschte den Brand selbst. Die Brandursache ist noch ungeklärt. 15 Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen ausgerückt.

Dramatisch dagegen war die Einsatzmeldung, die die Feuerwehr Elsfleth um 15.43 Uhr am Donnerstag erreichte: „Wasserrettung, Person in der Hunte“. Eine ältere Frau war an der Kaje in Höhe der Touristeninformation ins Wasser gestürzt.

Die Frau konnte allerdings bereits kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wasser gerettet werden und wurde auf dem Bootssteg durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Feuerwehrleute brachten die Frau vom Steg in den Rettungswagen.

Zu diesem Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Außerdem wurde das Feuerwehrboot vorbereitet. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch eine Einheit der DLRG alarmiert, diese mussten die Einsatzstelle aber nicht mehr anfahren.