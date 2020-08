Skurriler Unfall: Elsflether fährt gegen Baum und haut ab

Elsfleth Auf diesen 37-jährigen Unfallverursacher aus Elsfleth kommt noch Ärger zu, gegen ihn laufen gleich zwei Ermittlungsverfahren: eines wegen Trunkenheit im Verkehr mit Verursachung eines Verkehrsunfalls und eines wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Das soll passiert sein: Laut Mitteilung der Polizei meldete sich am Samstag gegen 0.10 Uhr ein Zeuge und zeigte einen Verkehrsunfall in Eckfleth etwa in Höhe der dortigen Reithalle an. Ein PKW sei dort gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer sei verletzt, aber mittlerweile nicht mehr vor Ort. Der Mann sei von einem anderen abgeholt worden.

Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen und Ermittlungen ein. Diese ergaben schließlich, dass ein Bekannter den Elsflether am Unfallort eingesammelt hatte und nach Oldenburg in ein Krankenhaus gebracht hatte.

Daraufhin wurde die Oldenburger Polizei aktiv: Die konnte den alkoholisierten Unfallfahrer im Krankenhaus antreffen. Weil der Elsflether schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, konnte kein Alkoholtest durchgeführt werden. Zu der offensichtlichen Alkoholbeeinflussung bestand zudem der Verdacht, dass der 37-Jährige zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Krankenhaus wurden dem Elsflether deshalb Blutproben entnommen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 2500 Euro.