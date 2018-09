Stoßstange beschädigt

Elsfleth Eine 43-jährige Brakerin hat am vergangenen Donnerstag ihren VW Touran, schwarz, zwischen 7.30 und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Edeka-Verbrauchermarktes in der Wurpstraße abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer und einen türkisfarbenen Fleck an der Stoßstange vorne rechts fest. Eine Unfallflucht scheint nach Polizeiangaben ausgeschlossen, daher konnte nicht ermittelt werden, wie dieser Schaden entstanden ist. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 04404/2263 zu melden.

