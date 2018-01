Straßenschild beschädigt

Elsfleth Zwei Meldungen der Polizei vom Wochenende: Bisher Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag das Schild „Ostseestraße“ umgebogen. Der Metallpfosten war so beschädigt, dass das Schild nicht mehr aufgestellt werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Elsfleth unter Telefon 04404/ 2263 oder bei der Polizei in Brake, Telefon 04401/9350, zu melden.

Gegen 20.35 Uhr wurde am Samstag ein 26 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil er mit seinem Auto trotz Rotlicht über eine Kreuzung gefahren ist. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen.