Trickdiebe stehlen 30 Euro

Elsfleth Die Polizei Elsfleth warnt vor Trickdieben. Am Freitag haben gegen 11 Uhr zwei Männer, die vermutlich aus Osteuropa stammen, an der Wohnungstür einer 91-jährigen Frau in der Lerchenstraße geklingelt. Sie baten darum, Obst aus dem Garten pflücken zu dürfen. Während einer der Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, ging der andere unbeobachtet ins Schlafzimmer und stahl aus einer Umhängetasche 30 Euro. Danach entfernen sich die beiden Männer zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Falls es weitere solcher Vorfälle gegeben hat, bittet die Polizei um Meldung unter Telefon 04404/2263.