Unfall: Autofahrer weicht Tier aus

Elsfleth Weil er einem Tier ausgewichen ist, verlor am Mittwoch gegen 3.30 Uhr ein 27-Jähriger aus Flensburg auf der Straße Sandfeld in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Richtung Elsfleth kommend unterwegs als in Höhe der Poststraße ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das neuwertige Auto erlitt einen Totalschaden, den die Polizei auf etwa 15 000 Euro beziffert.

Die Unfallstelle musste bis zum Abschleppen des PKW gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Radweg vorbeigeführt. Da großflächig Öl ausgelaufen war, musste die zuständige Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen. Das Tier konnte unverletzt entkommen.