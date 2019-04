Elsfleth Zu gleich zwei Verkehrsunfällen – verursacht durch vermutlich dieselbe Person, die anschließend Fahrerflucht begang – kam es am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der L 864. Den Sachschaden schätzt die Polizei, die am Donnerstag über die Vorfälle berichtete, auf insgesamt rund 5000 Euro.

Der oder die noch unbekannte Unfallverursacher(in) befuhr nach Polizeiangaben in einen dunkelfarbenen Audi, mit vermutlich Oldenburger Kennzeichen, die L 864 aus Bardenfleth kommend in Fahrtrichtung B 211. Zunächst fuhr das Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund auf den vorausfahrenden Pkw eines 24-jährigen Elsflethers auf. Dieser blieb dabei unverletzt. Nur wenige hundert Meter weiter kollidierte der oder die Unbekannte mit einem weiteren Pkw, in dem sich eine 66-jährige Frau aus Jade befand. Die Jaderin verlor durch mindestens zwei Zusammenstöße die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen einen Baum. Auch sie blieb unverletzt.

In beiden Fällen setzte die zweifach unfallflüchtige Person ihre Fahrt fort. Gegen sie hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04404/2263 melden.