Verkehr: Unfall durch Überholmanöver

Elsfleth Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, gegen 14:30 Uhr, auf der B212 in Höhe Wehrder. Ein 23-Jähriger aus Elsfleth fuhr mit seinem Mercedes die B212 in Fahrtrichtung Berne. In einer Kurve, kurz vor der Hunterbrücke, kam ihm auf der eigenen Fahrbahnseite ein BMW entgegen, der gerade überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste der Mercedes-Fahrer nach rechts auf die Berme ausweichen, geriet dadurch ins schleudern und prallte gegen einen Poller.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in einer Höhe von mindestens 2000 Euro. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Elsfleth fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Es soll sich um einen BMW, 3er-Reihe, vermutlich mit Bremer Kennzeichen handeln. Nach ersten Zeugenaussagen soll dieser bereits im Vorfeld andere Fahrzeuge riskant überholt haben. Gegen den unbekannten Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter Telefon 04401/9350 zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen