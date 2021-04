Verkehrsunfall in der Wesermarsch: Zwei Verletzte nach Unfall

Elsfleth Auf der Bundesstraße 212 kam es in der Ortsdurchfahrt Elsfleth am Dienstag, 20. April, gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ovelgönne mit seinem Pkw der Marke Citroen die Bundesstraße 212 in Richtung Brake. In Höhe der Einmündung zur Parkstraße übersah der 24-jährige Pkw-Fahrer einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw der Marke Mercedes, der von einem 28-Jährigen gefahren wurde. Der 24-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 28-Jährigen auf einen vor ihm wartenden Pkw der Marke Skoda geschoben. Am Steuer des Skoda saß ein 55-jähriger Mann aus Elsfleth.

Der 28-Jährige und der 55-Jährige wurden leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.