Elsfleth 1865 wurde in Kiel die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gegründet. Der Gründung lag der Untergang des Auswandererschiffes „Johanne“ im November 1854 vor der Insel Spiekeroog zugrunde. Weil es an Rettungsmitteln fehlte, kamen 84 Menschen bei diesem Schiffsunglück ums Leben. Heute zählen rund 60 Rettungskreuzer und -boote auf 55 Stationen von Borkum bis Usedom zur Flotte der DGzRS. Seit der Gründung konnten mehr als 85 000 Menschen aus Seenot gerettet werden.

Der Thematik der Seenotrettung der DGzRS im Vergleich mit ausländischen Seenotrettungsdiensten hatte sich jetzt auf Einladung des Nautischen Vereins Niedersachsen im Restaurant „Kogge“ der Historiker und Archivar Dr. Christian Ostersehlte angenommen. „Die Gründung der DGzRS war seinerzeit auch ein geistesgeschichtlicher Prozess der Humanität“, so Ostersehlte, „das effektvoll inszenierte Gründungsplakat sollte vor allem Spender bewegen, die karitative Institution finanziell zu unterstützen.“ In den Folgejahren gelang es, an den Nord- und Ostseeküsten eine schlagkräftige Organisation aufzubauen. In der „Wirtschaftswunderzeit“ nach 1945 wurde mit vielen Spendenmitteln der Grundstock der heutigen DGzRS-Flotte mit dem Bau der „Theodor Heuss“ angeschoben. Sammelschiffchen haben inzwischen in ganz Deutschland einen festen Platz gefunden; eins davon steht sogar auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze.

Die Wurzeln der Seenotrettung in Großbritannien schuf der Herzog von Northumberland im Jahr 1827. Er schrieb einen Preis in Höhe von 100 Guinees für den besten Entwurf eines Rettungsbootes aus. Die Royal National Lifeboat Institution (RNLI) wurde zu einer schlagkräftigen Organisation mit vielen Stationen rund um die Insel und war auch in der Republik Irland vertreten. Ostersehlte: „Ihr Seenotrettungsmuseum in London haben die Briten den Deutschen voraus, jedes Boot jeder Klasse ist erhalten und dort zu sehen.“ Die RNLI untersteht dem britischen Ministerium für Verkehr.

Zwei Seenotorganisationen für die nördliche und südliche Küste der Niederlande wurden bereits 1824 geschaffen. Beide Gesellschaften – „Noord“ und „Zuid“ – fusionierten im Jahr 1991 und pflegen mit der deutschen DGzRS eine enge Zusammenarbeit. Mit staatlicher Unterstützung gründete Frankreich 1865 seine freiwillige Seenotrettung, in Dänemark untersteht das staatliche Rettungswesen, gegründet 1852, dem dänischen Verteidigungsministerium. In den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts zog das unabhängige Kroatien an der dalmatinischen Küste seinen staatlichen Rettungsdienst auf.

Laut Ostersehlte verfügen die USA über ein völlig anderes Konstrukt der Seenotrettung. Die United States Coast Guard ist eine staatliche militärische Einrichtung, die dem Heimatschutzministerium untersteht. Ostersehlte: „Die heutige gebräuchliche Bezeichnung für Seenotrettung – SAR (Search an Rescue) – stammt übrigens aus der US Coast Guard“. In der „Dritten Welt“ und in den Schwellenländern seien viele interessante Ansätze zur Seenotrettung zu verzeichnen, fuhr der Referent fort. „Es gibt aber, beispielsweise in Afrika, auch Staaten die ganz andere Sorgen haben, als sich mit einer teuren High-Tech-Flotte auszurüsten.“ Alle existierenden Rettungsflotten weltweit verfolgen jedoch ein gemeinsames moralisches und ethisches Ziel: die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr.