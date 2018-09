Beim Rangieren Standrohr gerammt

Esenshamm Das Standrohr einer Wasserleitung hat ein Autofahrer beim Rückwärtsrangieren vor der Baustelle der ehemaligen Wesermarsch-Klinik an der Albert-Schweitzer-Straße gerammt und aus Verankerung gerissen. In der Folge trat Wasser aus dem Rohr aus. Bei dem Verursacher handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen älteren Mann, der mit einem grauen Mercedes unterwegs war. Er entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04731/99810.