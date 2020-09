Feuer In Esenshamm: 300 000 Euro Brandschaden

Esenshamm Auf 300 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Donnerstagabend bei dem Wohnhausbrand in Esenshamm entstanden ist. Zur Ursache des Feuers, das gegen 18 Uhr ausgebrochen war, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Vom Balkon aus hatten sich die Flammen durch den Dachstuhl des Dreifamilienhaus an der Alten Heerstraße gefressen. Die Feuerwehren aus Esenshamm, Abbehausen und Nordenham waren mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandes hielt sich in dem Gebäude niemand auf. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.