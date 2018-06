Esenshamm Wechsel in der Abteilung für Innere Medizin der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm: Chefarzt Dr. Rahman Faize, der zum 1. Januar vergangenen Jahres vom Westerwald an die Nordseeküste gekommen war, verlässt die Helios-Klinik zum 30. Juni, um wieder näher bei seiner Familie zu sein, die im Westerwald geblieben war. Er wird Chefarzt einer zehn Kilometer vom Wohnort der Familie entfernten Klinik an der Mosel. Neuer Chefarzt in Esenshamm wird zum 1. August Dr. Maciej Marcin Tomtala, der zwölf Jahre an Kliniken in Thüringen tätig war und seit 2016 leitender Facharzt der Endoskopie-Abteilung einer Gemeinschaftspraxis in Danzig (Polen) ist.

„Gute Atmosphäre“

Unterstützt wird der künftige Chefarzt in Esenshamm von Dr. Ahmad Almohamad, der hier seit 1. Februar als leitender Oberarzt der Abteilung Gastroenterologie/Innere Medizin tätig ist. „Ich fühle mich in Nordenham sehr wohl. Im Haus herrscht eine besonders gute Atmosphäre“, sagt der 39-Jährige. Er stammt aus Syrien, ist verheiratet und lebt in Leer.

Der 46 Jahre alte neue Chefarzt Maciej Marcin Tomtala freut sich auf die neue Herausforderung in Esenshamm. Er möchte den Patienten eine kompetente und moderne gastroenterologische sowie endoskopische Diagnostik und Therapie bieten.

Der scheidende Chefarzt Rahman Faize hatte schon im alten Nordenhamer Krankenhaus das Spektrum der Gas-troenterologie ausgebaut. Zuvor hatte die Nordenhamer Klinik lediglich Basisversorgung angeboten für Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der zum Verdauungstrakt gehörenden Bauchspeicheldrüse.

In den eineinhalb Jahren seiner Tätigkeit am Klinikstandort Nordenham hat sich in diesem Bereich die Zahl der Patienten, der Untersuchungen und der Operationen verdreifacht.

Klinikgeschäftsführerin Birthe Kirberg dankte Rahman Faize: „Er hat die Abteilung als Chefarzt fachlich und menschlich hervorragend aufgebaut.“

Auch Ärztlicher Direktor Dr. Andreas Reents bedauert, dass Rahman Faize die Klinik verlässt. „Er hat in Nordenham die Gastroenterologie auf ein sehr hohes Niveau gehoben. Diesen guten Kurs sollen die neuen leitenden Ärzte fortführen.“

Klinikgeschäftsführerin Birthe Kirberg versichert: „Beide Ärzte passen hervorragend in unser Klinik-Profil. Wir sind froh, den Menschen in der Wesermarsch und der Region eine hervorragende Versorgung auf dem Gebiet der Inneren Medizin bieten zu können.“

• Der künftige Chefarzt Maciej Marcin Tomtala hat von 1998 bis 2004 als Arzt-Offizier bei der polnischen Marine gearbeitet. Anschließend war er Assistenzarzt im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen in Thüringen. Im November 2007 legt er die Facharzt-Prüfung für innere Medizin ab. Seit 2013 ist er Facharzt für Gastroenterologie.

Umzug in Wesermarsch

Beim Helios-Maximalversorger in Erfurt war Maciej Marcin Tomtala bis 2016 als leitender Facharzt angestellt. Er ist zweifacher Familienvater. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin wird er in die Wesermarsch ziehen.

• Der neue leitende Oberarzt Ahmad Almohamad hat sein Medizin-Studium in Syrien 2004 erfolgreich beendet. Anschließend schloss er an der Universität Aleppo seine Masterarbeit zum Thema Apoplex (Schlaganfall) ab und war in Syrien in privaten Krankenhäusern sowie in einer Praxis tätig.

Er absolvierte die Facharztprüfung der Inneren Medizin und arbeitete ab Ende 2009 als Internist. Anfang 2011 war er in der Kardiologie-Abteilung des Universitätsklinikums Heidelberg tätig. Ein Jahr später zog er nach Leer. Am Klinikum Leer war er als Assistenzarzt, seit Juli 2016 als Facharzt und dann als Oberarzt in der Inneren Medizin/Gastroenterologie tätig.

„Ich möchte in Nordenham dazu beitragen, dass sich die Gastroenterologie weiterhin sehr positiv entwickelt“, sagt der neue leitende Oberarzt der Helios-Klinik Wesermarsch.