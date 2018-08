Esenshamm Wechsel in der Pflegedienstleitung der neuen Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm. Am Freitag hat Kathrin Nehls (46) aus Sahlenburg bei Cuxhaven die Nachfolge von Anke Bessel-Dietrich (61) aus Nordenham angetreten.

Herausragende Position

„Die Position der Pflegedirektorin ist eine der wichtigsten im Krankenhaus, zumal Pflegepersonal 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche im Einsatz ist“, sagt die neue Klinikgeschäftsführerin Annika Wolter. Sie fügt hinzu: „Kathrin Nehls steht für eine starke Pflege. Wir haben in den vergangenen Jahren vertrauensvoll in Sahlenburg zusammengearbeitet und werden in Nordenham daran anknüpfen.“

Die Geschäftsführerin dankte ausdrücklich Vorgängerin Anke Bessel-Dietrich für jahrelanges Engagement. Sie war vor etwa drei Monaten nach neuneinhalb Jahren auf eigenen Wunsch von der Leitungsfunktion zurückgetreten. Sie wird aber weiter in der Klinik tätig sein.

• Damit sind jetzt zwei der drei Spitzenpositionen im Nordenhamer Krankenhaus neu besetzt. Ärztlicher Direktor bleibt Dr. Andreas Reents. Annika Wolter hat zum 15. August die Nachfolge von Birthe Kirberg als Klinikgeschäftsführerin angetreten.

• Die Helios-Klinik in Esenshamm hat jetzt keine eigene Geschäftsführerposition und keine eigene Pflegedienstleitung mehr. Denn Annika Wolter führt nicht nur die Geschäfte des Krankenhauses in Esenshamm (98 Planbetten), sonder sie ist wie zuvor auch weiterhin Geschäftsführerin der Helios-Klinik Cuxhaven (196 Planbetten) und des Helios-Seehospitals in Cuxhaven-Sahlenburg (65 Planbetten). Und: Pflegedirektorin Kathrin Nehls leitet nicht nur den Pflege- und Funktionsdienst in Esenshamm, sondern weiterhin auch den in Cuxhaven-Sahlenburg.

In der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm gibt es zurzeit insgesamt 189 Stellen. Davon 108 gehören zu den Pflege- und Funktionsdiensten. In Funktionsdiensten sind unter anderem tätig: Hebammen, Schwestern in der Notaufnahme, operationstechnische Assistenten.

Viele Stellen sind in Teilzeit besetzt, so dass die Mitarbeiter-Zahl größer ist: 229. Davon sind etwa 73 im Pflegedienst und 44 im Funktionsdienst tätig sowie 19 Auszubildende.

Kathrin Nehls ist in Greifswald geboren worden und dort auch aufgewachsen. Die verheiratete Mutter zweier Kinder hat 1991 ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald mit dem Examen in der Kinderkrankenpflege abgeschlossen. Anschließend begann sie in der Klinik in Sahlenburg in der damaligen Fachabteilung Urologie.

Weiterbildung

Kathrin Nehls war dann in verschiedenen Positionen in Sahlenburg tätig. Unter anderen leitete sie die Fachabteilung Anästhesie (2006 bis 2012) und die Sahlenburger Großstation (2012 bis 2013). Gleichzeitig war sie seit 2012 als stellvertretende Pflegedirektorin tätig. 2013 übernahm sie die Pflegedirektion. Sie absolvierte bei Helios eine Weiterbildung für den Bereich mittleres Management.

Was hat sie gereizt, die Pflegedirektion in Esenshamm zu übernehmen? „Das ist eine neue Herausforderung für mich an einem neuen Ort in einer ganz neu gebauten Klinik mit freiem Gestaltungsspielraum im Bereich der Pflege – und das alles in Nachbarschaft von Cuxhaven-Sahlenburg.“ Ihr sei sehr wichtig, „ein guter und verlässlicher Ansprechpartner für die Pflegekräfte zu sein sowie die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen zu stärken.“