Unfall auf B 212 bei Nordenham: 23-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Esenshamm Mit leichten Verletzungen ist ein 23 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in der Höhe von Havendorf davongekommen. Der Mann war von der Bundesstraße 437 in Richtung Nordenham abgefahren und hatte dabei aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW Golf verloren. In der Kurve stieß der Wagen zunächst gegen die linke und dann gegen die rechte Leitplanke. Weil die Sorge bestand, dass er in dem Auto eingeklemmt war, rückte neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr aus. Der Nordenhamer konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens an dem VW schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. Wenig Verständnis hatte die Polizei dafür, dass Familienangehörige bereits mit mehreren Autos an der Unfallstelle waren und die Arbeit der Einsatzkräfte behinderten.

