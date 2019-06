Fedderwardersiel Zu einer Wasserrettung in Fedderwardersiel wurden am Dienstagvormittag die Feuerwehren Burhave, Tossens, Stollhamm und Eckwarden sowie die DLRG-Ortsgruppe alarmiert. Rund 30 Einsatzkräfte rückten aus.

Gegen 11.45 Uhr waren zwei Personen rund zwei Kilometer vor dem Jachthafen in Fedderwardersiel bei auflaufendem Wasser zwei Personen im Watt gemeldet worden. Laut eines Polizeipressesprechers hatte auch das Ausflugsschiff Wega II die 78-Jährige Frau und den 81-jährigen Mann aus Achim im Watt bemerkt.

Die Besatzung des Ausflugsschiffs hatte ein Schlauchboot zu Wasser gelassen und sich damit zu dem Paar begeben. Die Besatzung machte die beiden auf die Gefahren des auflaufenden Wassers aufmerksam. Nach Polizeiauskunft weigerte sich das Paar jedoch, sich in das Schlauchboot zu begeben.

Gegen 12.15 Uhr erreichten dann ein Rettungsboot der DLRG und ein Rettungsboot der Feuerwehr Stollhamm das Paar im Watt. Doch auch hier lehnten die beiden Wattwanderer ab, sich in das Boot zu begeben. Stattdessen machten sie sich entlang der Wasserlinie auf den Rückweg zum Ufer. Wie der Polizeisprecher mitteilt, zeigte sich das Paar wenig zugänglich. Sie hatten jedwede Appelle der Rettungskräfte ignoriert. Er weist noch einmal ausdrücklich auf die Gefahren im Watt hin. Oft unterschätzen Wattwanderer die Geschwindigkeit, mit der das auflaufende Wasser zurück kommt, das ihnen dann den Rückweg abschneidet. Das Wasser vor der Küste in Butjadingen steigt etwa alle 20 Minuten einen halben Meter – dort wo Wattwanderer bei Niedrigwasser stehen können, herrschen bei Hochwasser Wassertiefen um 3,80 Meter, berichtet Wattführer Matthias Schulz in einem NWZ-Interview.

In Prielen kann das Wasser eine Geschwindigkeit von bis zu 15 Kilometer pro Stunde erreichen. Bei dieser Geschwindigkeit sei das durchschwimmen nahezu unmöglich, warnt der Wattführer. Sie sollten niemals alleine durchquert werden.

Eine Wattwanderung sollte niemals nach Niedrigwasser begonnen werden, warnt der erfahrene Wattführer. Niedrigwasser heiße zwar „Wasser weg“ – aber die Flut setzt sofort nach dem niedrigsten Wasserstand ein. Wer bei Niedrigwasser startet, läuft genau in die Flut hinein.