Fedderwardersiel Weil ihr das Wasser den Rückweg aus den Salzwiesen zum Festland bei Fedderwardersiel abgeschnitten hatte, rief eine 78-jährige Frau am Sonntagmittag die Rettungskräfte um Hilfe. Unter anderem rückten die Besatzungen der Rettungsboote von Feuerwehr und DLRG aus und brachten die 78-Jährige sicher per Boot zurück an Land. Die Frau wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr habe jedoch laut Polizei zu keinem Zeitpunkt bestanden.