Feuerwehreinsatz in Blexen: Heißes Fett löst Küchenbrand aus

Blexen Heißes Fett auf einem Elektroherd hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bremerhavener Straße in Blexen geführt. Mit ihrem schnellen Einsatz verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres. 25 Einsatzkräfte der Ortswehren Nordenham, Blexen und Schweewarden waren beteiligt.

Die 26-jährige Mieterin einer Wohnung im Obergeschoss hatte den eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt gelassen. Als sie nach einigen Minuten in die Küche zurückkehrte, hatte sich das Fett bereits so stark erhitzt, dass es in Brand geraten war und auf die Küchenzeile übergegriffen hatte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Fenster. Die Einsatzkräfte evakuierten alle Bewohner des Hauses. Die Mieterin hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Ein Löschtrupp drang unter Atemschutz in das Gebäude ein und bekam die Flammen rasch unter Kontrolle. Die von dem Brand betroffenen Räume sind vorerst unbewohnbar. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen.