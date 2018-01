Friedrich-August-Hütte /Ellwürden Wie die Polizei am Samstag mitteilte, haben sich bereits am Freitag, 19. Januar, im Nordenhamer Stadtgebiet zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen zwei Radfahrer verletzt worden sind.

Nach Polizeiangaben befuhr am Freitag um 13.20 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer die Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen. Er wollte nach rechts in die Flagbalger Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 39-jährige Radlerin, die ordnungsgemäß den Radweg in Richtung Blexen befuhr. Die Radfahrerin klagte nach dem Aufprall über Schmerzen am Knie und ließ sich im Anschluss an die Unfallaufnahme ärztlich untersuchen.

Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1100 Euro.

Am Freitag um 18.10 Uhr kam es in Ellwürden an der Kreuzung der Bundesstraße 212 zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radler.

Laut Polizei befuhr der 51-jährige Führer eines Kastenwagens die Ellwürder Straße und wollte an der B 212 nach links in Richtung Blexen einbiegen. Er ließ zunächst einen entgegenkommenden, querenden Radler passieren und übersah einen weiteren folgenden 16-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer fiel zu Boden und verletzte sich. Der 16-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der Radfahrer und der Fahrer des Kastenwagens hatten an der Ampelanlage nach Polizeiangaben jeweils für ihre Fahrtrichtung Grünlicht.