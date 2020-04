Polizei Erwischt 19-Jährigen: Illegales Rennen auf Nordenhamer Stadtautobahn

Friedrich-August-Hütte Bei dem Versuch, sich nach einem illegalen Autorennen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen, wollte ein 19-jähriger Nordenhamer besonders pfiffig sein. Er schaltete an seinem BMW das Licht aus und gab Gas, als die Streifenwagenbesatzung ihn zu später Stunde an der Martin-Pauls-Straße anhalten wollten. Der junge Mann hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass die Beamten ihn über das Autokennzeichen als Fahrzeughalter ermitteln und damit seine Adresse in Erfahrung bringen konnten. Zu Hause trafen die Polizeibeamten ihn dann auch tatsächlich an.

Auf den 19-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu, weil er unter dem Verdacht steht, an einer verbotenen Rallye auf der Stadtautobahn beteiligt gewesen zu sein.

Bei einer Streifenfahrt war den Polizeibeamten am Freitag gegen 23.40 Uhr aufgefallen, dass mehrere Personenwagen dort mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Die anderen Beteiligten hatten sich in Richtung Innenstadt aus dem Staub gemacht. Um sie auch ermitteln zu können, bittet die Polizei (Telefon 04731/99810) um Zeugenhinweise.