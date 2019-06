Golzwarden Ein Jahr lang kündeten Bauzäune von der Maßnahme am Feuerwehrhaus in Golzwarden. Samstag wurde der Anbau offiziell von Bürgermeister Michael Kurz an den Ortsbrandmeister Thomas Lübsen und seinen Stellvertreter Mathias May – in Form einer Fernbedienung für die Tore – übergeben. Zuvor freute sich der Ortsbrandmeister, rund 100 Besucher und Gäste an diesem Tag begrüßen zu können.

„Wir sind jetzt froh und stolz, so viele Menschen zur offiziellen Übergabe des Anbaus des Feuerwehrhauses begrüßen zu können.“ Das Feuerwehrhaus wurde nach zehn Jahren erstmals wieder erweitert und entspricht jetzt auch den Anforderungen an den modernen Brandschutz. Thomas Lübsen führte weiter aus, dass bei der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes vor mehreren Jahre ein neues Feuerwehrhaus in Golzwarden geplant wurde. Es wurden in der Nachfolgezeit mehrere Alternativen in Erwägung gezogen, schließlich fiel die Entscheidung auf den Anbau. „Viele Stunden Eigenleistung sind in den Anbau geflossen“, sagte der Ortsbrandmeister. Dieser beinhalte jetzt auch einen Bereich für die Jugendfeuerwehr, der auch eigene Spinde beinhaltet. „Vielleicht können wir so auch weitere Nachwuchsfeuerwehrleute gewinnen.“ Seinen Dank richtete der Ortsbrandmeister vor allem an seinen Stellvertreter Mathias May und an all die Feuerwehrleute, die sich in das Bauprojekt mit einem hohen Maß an Eigenleistung eingebracht haben. „Dennoch habe ich noch einen Wunsch: Dass das Feuerwehrhaus einen einheitlichen Farbanstrich erhält.“

Ein Kraftakt sei die Baumaßnahme gewesen, meinte der Bürgermeister. „Doch wird haben stets die Kosten im Blick gehabt und die veranschlagte Summe in Höhe von 1,1 Millionen Euro wurde nicht überstiegen“, unterstrich Michael Kurz, „dennoch werden wir auch weiterhin in unsere Feuerwehren investieren, um den Brandschutz auf dem neuesten Stand zu halten.“ Besonders stolz sei er darauf, dass bei dem Bau von den beteiligten 27 Firmen, zwölf aus Brake, sechs weitere aus dem Landkreis Wesermarsch und die anderen Firmen aus der näheren Region kommen. Seinen Dank sprach auch der Braker Stadtbrandmeister Bernd Kempendorf aus. „Die Standards sind alle erreicht, dies ist nicht unbedingt selbstverständlich.“

Ferner dankte er Thomas Lübsen für die Steuerung des Baus von Seiten der Feuerwehr. „Jetzt hat die Feuerwehr Golzwarden nicht nur ein Gebäude auf dem neuesten technischen Stand, sie hat auch eine Mannschaft, die in der Dorfgemeinschaft integriert ist und auch in der Kreisfeuerwehr verdient gemacht hat“, lobte Kreisbrandmeister Heiko Basshusen. Auch die anwesenden Politiker sicherten der Freiwilligen Feuerwehr Golzwarden ihre Unterstützung zu. „Ich werde mich gerne für die Belange der Feuerwehr im Landkreis einsetzen“, sagte MdL Dragos Pancescu (Die Grünen). Abschließend versprach Ratsfrau Ursula Schinski (SPD), dass dem Wunsch des Ortsbrandmeisters entsprochen werde und Gelder für den einheitlichen Anstrich zur Verfügung gestellt werden.