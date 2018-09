B 212 eine Stunde lang voll gesperrt

Golzwarden Leichte Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger aus Nordenham bei einem Unfall auf der B 212 in Höhe Golzwarder Wurp am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Pkw in Richtung Nordenham unterwegs, als er zwischen Straßenmeisterei und Abzweig Golzwarden aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto dann in einen Graben geschleudert.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B 212 im betroffenen Bereich bis kurz nach 8 Uhr voll gesperrt. Durch den starken Berufsverkehr bildete sich ein langer Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr aus Richtung Norden wurde am Golz-warder Kreuz abgeleitet. Aus Richtung Süden war eine Umfahrung nur durch die Weserstraße möglich.

Im Rückstau in Fahrtrichtung Nordenham blieb nach Polizeiangaben dann auch noch ein Lkw mit technischen Defekt liegen, so dass dieser im Anschluss an die Unfallabarbeitung auf der B 212 noch einige Zeit für Behinderungen sorgte.