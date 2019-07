Golzwarden Jetzt steht die Ursache für den verheerenden Brand der St.-Bartholomäus-Kirche fest: Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

„Die Ermittlungen zum Dachstuhlbrand in der Golzwarder Kirche haben zu neuen Erkenntnissen geführt“, heißt es in einer Polizeimeldung von Montagnachmittag.

Kirchen-Brand In Golzwarden Arp-Schnitger-Orgel möglicherweise doch stärker beschädigt

Nachdem der Brandort von Brandermittlern der Polizei am Freitag in Augenschein genommen worden war, erfolgte an diesem Montag eine erneute Begehung mit Brandsachverständigen. „Dabei wurden Indizien gefunden, die auf eine mögliche Brandstiftung als Brandursache schließen lassen“, teilte Polizeisprecher Albert Seegers am Montagnachmittag mit. Und weiter: „Genauere Angaben können aus Ermittlungsgründen zurzeit nicht gemacht werden.“ Sollte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln, kann nur er über bestimmte Sachverhalte Bescheid wissen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem kleinen Jungen, der kurz vor der Brandentdeckung aus der Kirche gekommen und in Richtung Raiffeisenstraße gegangen sein soll. Von Zeugen wird der Junge beschrieben als: etwa zehn Jahre alt, mit blonden, kurze Haaren, mit einem (vermutlich) grünen T-Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet.

Eine Bewertung des entstandenen Schadens ist aufgrund des historischen Wertes der Kirche sehr schwierig. Experten gehen aber von mindestens 500.000 Euro aus.

Das Versicherungsunternehmen hat für Hinweise, die zur Aufklärung des Brandgeschehens führen, mittlerweile eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.

Wie es in der und um die Kirche indes genau weiter geht, ist derzeit noch unklar. Noch ist das gesamte Gelände von einem Bauzaun umgeben. Mit der Freigabe der Kirche durch die Polizei können nun aber die Aufräumarbeiten beginnen. Die nächsten Hochzeiten sind laut Kirche erst Ende August und im September geplant. Ob die Trauungen in der Kirche stattfinden können, ist offen.

200 Besucher hatten am Sonntag dann im Pfarrgarten einen Gottesdienst ganz im Zeichen der Anteilnahme, des Trostes und de Zuversicht gefeiert.

Die St.-Bartholomäus-Kirche war durch das Feuer, das am Donnerstagnachmittag gegen 15.05 Uhr gemeldet worden war, schwer beschädigt worden. Ein Teil des hölzernen Dachstuhls im Bereich des Chorraums stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden, die den Brand in eineinhalb Stunden gelöscht hatten, konnten nach erstem Anschein die kulturhistorischen Schätze weitgehend gerettet werden. So ist der Altar intakt, obwohl der darüberliegende Dachstuhl des Chorraums komplett zerstört wurde. Auch das historische Taufbecken, an dem der Orgelbauer Arp Schnitger am 9. Juli 1648 getauft wurde, ist unbeschädigt geblieben.

Vollkommen vom Feuer verschont blieben die von Schnitger 1697/98 gebaute Orgel sowie die darunter liegende hölzerne Empore aus dem Jahr 1633. Wie groß genau die Schäden durch das Löschwasser sind, ist allerdings noch unklar. Die in Golzwarden ansässige Arp-Schnitger-Gesellschaft (ASG) sieht die Zukunft der Orgel „sehr offen“. Während der Prospekt noch aus Schnitgers Zeiten stammt, wurden die Pfeifen zuletzt in den 1960er Jahren erneuert. Der für das vergangene Wochenende geplante Festakt anlässlich des 300. Todestages von Arp Schnitger war ebenso abgesagt worden wie das Gemeindefest am Sonntag.