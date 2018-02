Golzwarden Die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Brake ist mittelfristig nur durch den stetigen Zustrom neuer Aktiver zu gewährleisten. Rund zwei Drittel aller Einsatzkräfte werden über die Jugendarbeit gewonnen, betont Stadtbrandmeister Harald Ludwig. Daher wird der Jugendarbeit ein besonderer Stellenwert eingeräumt, der sich in einem abwechslungsreichen und fordernden Programm widerspiegelt.

Zum Beispiel die Jugendfeuerwehr Golzwarden. Sie zählt zurzeit 13 Mitglieder. Die Jugendlichen leisteten im vergangenen Jahr 4031 Dienststunden ab, berichtete Jugendsprecher Daniel Freels auf der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus. Dabei sind die Stunden des Jugendfeuerwehrwarts und des Betreuerstabes noch nicht eingerechnet. Die beste Dienstbeteiligung wies Simon Prietz mit Teilnahme an 80 von 94 angesetzten Diensten auf.

In der Jahreswertung von 21 Jugendfeuerwehren im Landkreis erreichten die Golz-warder den 3. Platz. Im Kreiszeltlager in Rodenkirchen landeten sie in der Gesamtabrechnung aller Wettbewerbe sogar auf der Spitzenposition.

Die Jugendfeuerwehren der Stadt Brake sind in der Öffentlichkeit 2017 verstärkt gemeinsam in Erscheinung getreten. Neben den gemeinsamen Aktionen engagiert sich die Gruppe in Golzwarden auch noch im eigenen Ortsteil. So nahm die Jugendfeuerwehr im vergangenem Jahr unter anderem am Fackellauf während des Osterfeuers teil, beteiligte sich am Schützenfestumzug und am Laternenlauf, der 2017 kurzfristig vom Förderverein der Feuerwehr Golzwarden organisiert worden ist. Somit leistet die Jugendfeuerwehr auch einen Beitrag für die Identifizierung der Jugend mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld.

Auf der Jahreshauptversammlung standen Neuwahlen an, die folgende Ergebnisse brachten: Zur Jugendsprecherin wurde Carina Schramm gewählt. Ihr Stellvertreter wurde Simon Prietz. Als Schriftwart bestimmte die Gruppe Michael Hesemann. Neuer Kassenwart wurde Bianca Moreira Killmann. Als Kassenprüfer werden Max Hävecker und Joshua Jason Sellner aktiv werden.

2018 wird den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ein Schwerpunkt wird dabei sein, neue Mitglieder zu gewinnen, weil ein Großteil der Gruppenmitglieder in diesem Jahr das Alter erreichen werden, um in die aktive Freiwillige Feuerwehr übertreten zu können.

Uwe Seyberth (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt Brake, gab bekannt, dass der Freundeskreis Zwiesel ein Eisstockschießen organisieren wird, zu dem die Jugendfeuerwehr eingeladen wird.

Wer Interesse an der Jugendfeuerwehr hat, ist jederzeit zu den Dienstabenden eingeladen. Die Gruppe trifft sich immer montags um 17.45 Uhr im Feuerwehrhaus in der St-Florian-Straße.