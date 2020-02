Golzwarden Leicht verletzt wurde eine 32-jährige Nordenhamerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen. Laut Polizei war die Frau gegen 7.35 Uhr, im Bereich des Golzwarder Kreuzes auf der B 212 in Richtung Elsfleth unterwegs, als sie in Höhe der Raiffeisenstraße aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Das bemerkte eine 58-Jährige aus Beverstedt zu spät und fuhr mit einem VW auf den noch rollenden Audi der Nordenhamerin auf. Die 32-Jährige wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Allerdings war ihr Auto nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es für rund 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Elsfleth.