Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand

Golzwarden /Ovelgönne Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 7 Uhr auf der Golzwarder Hellmer kurz vor Ovelgönne ein Pkw der Marke Chevrolet Captiva in Brand. Der 57-jährige Fahrer hatte auf der Fahrt aus Richtung Bremerhaven kommend Rauch unterhalb des Fahrzeugs festgestellt, den Pkw sofort angehalten und ihn unversehrt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr Golzwarden löschte den Brand. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden; er musste abgeschleppt werden. Die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen wurden durch den Landkreis Wesermarsch beziehungsweise die Straßenmeisterei Brake veranlasst.

